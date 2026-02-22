整形に総額2000万円を投じたという49歳のママが登場し、その驚異的な若々しさと美しさにスタジオが騒然となった。【映像】“奇跡の49歳”と呼ばれる女性のビキニ姿＆整形前の顔2月22日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの滝沢眞規子、近藤千尋、峯岸みなみに加え、ゲストの真木よう子らが「整形ママ」の本音を聞く企画が展開された。スタジオに登場したまぁちゃんさんは、21歳の長女と18歳の長男を持つ2児の母でありながら