再審制度を見直す刑事訴訟法改正の政府案をめぐり自民党が紛糾。国会への法案提出は異例の先送りとなった。自民党広報本部長を務める鈴木貴子衆院議員がABEMA的ニュースショーに出演し、検察に対して苦言を呈した。【映像】鈴木貴子氏が怒りをあらわにした瞬間4月6日、自民党本部で実施された法務部会と司法制度調査会の合同会議では、法務省がまとめた再審制度の見直し案に異論が相次ぎ、会議が紛糾。多くの自民党議員が反発