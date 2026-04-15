発達障害当事者協会は15日までに、注意欠如多動症（ADHD）の治療薬「コンサータ」が国内で数量不足に陥っているのは、一部の薬局に在庫が偏在したことが一因だとする調査結果を発表した。成分には覚醒剤と似た作用があり、薬は薬局間の譲渡が規制されている。事前に指定した薬局でなければ購入時の負担軽減を受けられないケースがあり「患者の治療継続を不安定にしている」と指摘している。薬不足は、患者数の増加に対して供給