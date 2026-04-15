埼玉県八潮市で起きた道路陥没事故で、通行止めになっていた現場が、およそ1年3か月ぶりに通行できるようになりました。全面復旧までは時間がかかる見通しですが、周辺の住民からは、歓迎の声が聞かれました。◇大規模な道路陥没事故から、およそ1年3か月です。今も復旧作業が続く埼玉県八潮市では、地域の大動脈となる交差点は通行止めが続いてきました。迎えた、15日午前──。記者「午前10時すぎです。約1年3か月にわたっ