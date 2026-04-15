15日の衆議院内閣委員会において、新設される「国家情報会議」などをめぐって、中道改革連合の長妻昭議員と政府側による激しい論戦が繰り広げられ、質疑が一時中断した。【映像】ヤジ&長妻議員がシンクロ？した瞬間（実際の様子）長妻議員は冒頭、国家安全保障会議（NSC）と新設される国家情報会議のメンバーがほぼ同一である点を指摘し、「政策部門をカスタマー、インテル部門をプロバイダーとすれば、カスタマーとプロバ