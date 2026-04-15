格闘技イベント「ブレイキングダウン」に出場した男が、殺人未遂の疑いで逮捕されました。格闘家の富永啓悟容疑者(27)は今月5日、名古屋市東区のマンションで交際していた女性(27)の首を複数回絞めるなどして殺害しようとした疑いで、15日に逮捕されました。女性は首や目などに全治2週間のケガをしましたが、命に別条はないということです。女性が「付き合っていた彼氏に暴力を受けて何度も失神させられた」などと警察に相