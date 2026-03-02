3児の母でモデルの近藤千尋が、出産後に経験したデリケートゾーンのトラブルと、それに対する日々のケアについて明かした。【映像】近藤千尋のデリケートゾーンの悩み3月1日放送のABEMA『秘密のママ園』では、MCの近藤、滝沢眞規子、峯岸みなみに加え、ゲストの今泉佑唯、伊藤千晃らが集まり、人には言えない「フェムケア」の内緒話をテーマに座談会が繰り広げられた。番組では、女性の多くが経験しているかゆみ、におい、尿も