京都府南丹市で、小学生の安達結希くん（11）が遺体で発見された事件で、4月15日、京都府警は自宅の家宅捜索に着手し、複数の親族から任意で事情を聞いている。「3月23日、結希くんは在校生として卒業式に出席するため、父親に車で小学校に隣接した学童施設の駐車場まで送ってもらったそうです。しかし、そこから150mほど先の小学校には到着しておらず、防犯カメラやドライブレコーダーにも映っていませんでした。その後、結希さん