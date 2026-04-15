１４日の西武戦（京セラドーム大阪）で右手首付近に死球を受け、右尺骨遠位端骨折と診断された杉沢龍外野手が、１５日までに自身のインスタグラムのストーリーズに新規投稿。「もっと強くなって戻ってきます！黙ってやるだけ。」と記し、自身がガッツポーズする写真とともに投稿した。杉沢は同戦に「２番・中堅」で先発出場。無死二、三塁の好機で西武先発の隅田の内角球を打ちにいったが、右手首付近に直撃。その場に苦悶の表