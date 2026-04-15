国際弁護士の清原博氏が１５日、「ゴゴスマ〜ＧｏＧＯ！Ｓｍｉｌｅ！〜」（ＴＢＳ系）に出演した。番組では京都府南丹市の山林で、遺体で見つかった安達結希さんの自宅に、警察が死体遺棄容疑で家宅捜索に入ったことを取り上げた。警察は親族からも話を聞くなど安達さんが行方不明になった経緯を調べている。家宅捜索について清原氏は「家宅捜索に入った家の誰かが犯人だと警察が決めつけているワケではない。裁判所もそうい