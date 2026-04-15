昨年12月にステージ3の直腸がんを患っていたことを公表したサッカー元日本代表のラモス瑠偉氏（69）が15日放送のフジテレビ「ノンストップ！」（月〜金曜前9・00）にVTR出演し、テレビ番組で初めて闘病生活について語った。昨年2月、前立腺の検査を受けに行った際に「前立腺は大丈夫だったんだけど」直腸がんが見つかった。25回の放射線治療と抗がん剤治療後の同7月には手術で直腸の一部を切除、人工肛門を造設した。10月に人