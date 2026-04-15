送検される車内から、カメラに向かって指でハートを作るようなしぐさをする男。13日、東京・上野で山口優空容疑者（20）など5人が逮捕されました。容疑は、明らかに強盗をしようとしていたという、強盗予備。警視庁によりますと、上野にあるコインパーキングで乗用車の周りにたむろしていた5人。警察官が声をかけると突然、その場から逃げ出そうとしたといいます。不審に思い、警察官が車の中を調べたところ、バールや果物ナイフ、