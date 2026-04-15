リュック、靴、そして現場は大きく展開し、事件の可能性が濃厚になってきた。4月14日、南丹市立園部小学校6年生の安達結希さんが行方不明となり、遺体で発見されたことが確認された。15日朝7時頃から、京都府警は安達さんの自宅の家宅捜索を開始した。「これまで事件か事故か、ひょっとすれば何かアクシデントでという線も踏まえて捜査してきた。だが、遺体の発見状況や損傷などから、事件の可能性がふくらんだ。そこで、死体遺棄