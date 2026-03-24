元人気子役で現在は2児の母として生活する野村佑香（42）が、22日放送のABEMAの情報バラエティ『秘密のママ園2』に出演。、華やかな芸能活動の裏で抱えていた葛藤と、活動休止を決断した当時の心境が明かした。【写真】近影公開！野村佑香と長女・次女の3ショット番組内の企画「のぞき見！隣のママ」では、4LDKにリノベーションした自宅で、朝から小走りで家事と育児をこなす野村の姿を公開。子どもたちは公立小学校に通いなが