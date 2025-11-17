セルシスが３日ぶり急反騰、通期営業益予想の引き上げと自社株買いを発表 セルシスが３日ぶり急反騰、通期営業益予想の引き上げと自社株買いを発表

セルシス<3663.T>は３日ぶりに急反騰している。１４日の取引終了後、２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。売上高予想を前回予想の９０億７９００万円から９２億６２００万円、営業利益予想を２５億５５００万円から２９億円に引き上げた一方、最終利益予想を１７億４４００万円から前期と横ばいの１４億円に引き下げた。同時に取得総数１００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の３．３１％）、取得総額１０億円を上限とする自社株買いを実施すると発表した。業況と株主還元姿勢を評価した買いを引き寄せている。



ペイントアプリ「ＣＬＩＰ ＳＴＵＤＩＯ ＰＡＩＮＴ」のメジャーバージョンアップ後の買い切り版の販売及びサブスクリプション契約が計画を上回る実績になっており、かつ定期的に実施している新規ユーザーの獲得を図るキャンペーンも好調だった。ただ、特別損失として投資有価証券評価損のほか、経営体制の若返りを目的とした創業役員の退任に伴う創業者功労金５億５５００万円を計上するため、最終利益予想は下方修正した。



自社株買いの取得期間は１７日から１２月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。中期経営計画の目標である自己資本利益率（ＲＯＥ）３０％を意識し、資本効率の向上と経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行を目的としている。



出所：MINKABU PRESS