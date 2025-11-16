¡Ú¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÛÁêß·¤é¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿EP.59,EP.60¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¡ª
¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¸ø¼°¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡Ù¡¢ºòÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É FINAL SEASONÂè7ÏÃ¡ÊNo.166¡Ë¡ÖÁêß·¤¯¤ó¤«¤é¡×¤ÎÊüÁ÷¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢11¡¿16¡ÊÆü¡Ë0»þ¤è¤ê°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÁêß·¤é¤Î²áµî¤òÉÁ¤¤¤¿¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙEP.59,EP.60¤ÎÌµÎÁ¸ø³«¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
¡ä¡ä¡ä¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹EP59,EP60¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê¼Ì¿¿4ÅÀ¡Ë
¡Ø½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò´©¡Ë¤Ç10Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÏ¢ºÜ¤µ¤ì¡¢ºòÇ¯8·î¤Ë¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢ËÙ±Û¹ÌÊ¿»á¤Ë¤è¤ëÂç¿Íµ¤¥³¥ß¥Ã¥¯¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡Ù¡¢ÄÌ¾Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¡£¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ï¥·¥ê¡¼¥ºÀ¤³¦Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1²¯Éô¤òÆÍÇË¡ª¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦¥Ç¥¯¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬·«¤ê¹¤²¤¿¶»¹·¤ë¥É¥é¥Þ¤äÀï¤¤¤ÎÊª¸ì¤ò¸«ÆÏ¤±¤¿À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢ËÙ±Û»á¤È ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤È¾Þ»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
TV¥¢¥Ë¥á¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇ½ª¾Ï¡¢¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡Ù(¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡§¥Ü¥ó¥º¥Õ¥£¥ë¥à)¤ÏËè½µÅÚÍËÍ¼Êý5¡§30ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¡¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·ÏÁ´¹ñ29¶É¥Í¥Ã¥È¤ÇÊüÁ÷Ãæ¡£
ºòÆüÊüÁ÷¤È¤Ê¤Ã¤¿TV¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ FINAL SEASON¡ÙÂè7ÏÃ(No.166)¡ÖÁêß·¤¯¤ó¤«¤é¡×¤Ë¤Æ¡¢¹õÌ¸(¡áÇò±À)¤Î ¡É¸ÄÀ¡É ¡Ö¥ï¡¼¥×¥²¡¼¥È¡×¤Ë½õ¤±¤é¤ì¤¿Áêß·¤È¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥Þ¥¤¥¯¡£¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ -ËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢ ILLEGALS-¡Ù¸¶ºî¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹EP.59¡ÁEP.65¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ó¤ÊÈà¤é¤¬Íº±Ñ¹â¹»¤Ç²á¤´¤·¤¿Æü¡¹¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÃæ¤«¤é ¡ÉÁêß·²áµîÊÔ¡É ¤ÎËÁÆ¬2ÏÃ¤ËÅö¤¿¤ëEP.59,EP.60¤¬¡¢°ì½µ´Ö¸ÂÄê¤ÇÌµÎÁ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Àä»¿ÊüÁ÷Ãæ¤Î ¡É¥Ò¥í¥¢¥«¡É ¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ1·î¤è¤êÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥Æ¡ÙÂè2´ü¤Ë¸þ¤±¤Æ¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¡ÊC¡Ë ¸Å¶¶½¨Ç·¡¦ÊÌÅ·¹Ó¿Í¡¦ËÙ±Û¹ÌÊ¿¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦¥ô¥£¥¸¥é¥ó¥ÆÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
