愛する家族に会えても「何も感じない」…人間性を否定された9年間の刑務所生活は「魂の本質」に繋がる「精神の修行」だった

悪臭と恐怖に満ちたイランのエヴィーン刑務所。イランの首都テヘラン北部に位置し、主に政治犯・思想犯が収容される。そこで繰り返されるのは、看守による鞭打ち、性的虐待、そして囚人の昼夜の感覚を奪う「白い拷問」。囚人の中には、思想犯・政治犯として不実の罪で逮捕された女性たちも多い。

13回の逮捕と5回の有罪判決にも屈せずに「自由」を目指し闘い続け、獄中でノーベル平和賞を受賞したナルゲス・モハンマディによって明かされる、その非人道的な所業の実態とは…。

全世界で出版されている禁断のノンフィクション『白い拷問』（翻訳：星 薫子）より、一部抜粋・再編集してお届けする。

聞き手：ナルゲス・モハンマディ、語り手：マフバシュ・シャリアリ

マフバシュ・シャリアリ（1952年、イスファハン州アルデスタン郡ザバレ地区生まれ）は2008年3月5日にマシュハドで逮捕され、20年の禁固刑を科された。2017年9月18日、刑法134条（複数の刑で有罪となった人物は、最も重い罪状に科された刑期だけ服せば良い）の申請が認められ、釈放された。

マフバシュは10歳のとき、家族とともにテヘランに移り住んだ。高校卒業後、大学で教育学を学びながら、国立学校で教壇に立った。のちに教育省で働き始め、学校の教師として、また貧しい地区やテヘラン南部の学校では学校長として職務を果たした。1979年の革命と1980〜83年の文化革命ののち、マフバシュは政府が「血迷ったバハーイー教」と呼ぶ宗教を信じていたため、教育省を追放された。その後、いかなる政府系の機関にも雇用されることはなかった。のみならず、彼女は大学で勉強を続けることも禁止され、一時期は家に閉じこもっていた。その頃、彼女の夫も仕事と財産を政府に没収された.

のちにマフバシュはイラン国内のバハーイー教のコミュニティで教育に携わるようになり、「バハーイー大学」（オンライン大学）を共同設立した。これは、大学進学を禁止されているイランのバハーイー教徒の若者の苦境を、ある程度救済するために作られたものだった。2006年、彼女は暫定のヤラン（ペルシャ語で友という意味）委員会メンバーに選ばれ、他の6人の代表メンバーとともにイランのバハーイー教コミュニティに関わる運動をしていた。マフバシュは逮捕されるまで、この組織の委員長だった。

家族と会えるのに期待も嬉しさも感じない

--他に感情的、心理的なダメージを負いましたか？

もちろんです。夫と子どもたち、高齢なのにいつも面会に来る父、姉、何年も遠くから面会に来て不安と向き合っている弟、そんな家族と離れていることは耐えがたいです。

最初のうちはこの孤立の程度が分かっていなかったのですが、不幸にも、何年もあとになって、これがもたらす影響の大きさに気づきました。時間の流れから隔絶し、社会から隔絶し、自然な生活のサイクルを奪われ、誰にも手の届かない片隅に放置される、これが独房拘禁の定義なのです。

--いつ、そしてどのように、心身のダメージに気づきましたか？

テヘランでほぼ7ヵ月ぶりに家族と面会したとき、不思議な感覚になりました。家族に会えるぞと言われたとき、私は固まってしまい、心がぴくりとも動きませんでした。他人事と言ったほうが良いでしょうか。何も感じませんでした。

私は弁護士の面会場所、のちに罪状が読み上げられる場所に連れて行かれました。そこには尋問官もいて、大きい窓のそばに座っていました。窓は刑務所内の木が生えているエリアに向かって開いていました。私も座って外を眺めました。私はチャドルを着て、ものすごく大きな男性用のゴムサンダルを履いていました。期待や嬉しさといった感情はありません。

感情が抑えつけられていた

頭のなかは真っ白で、何の感情も湧かず、ただじっと静止していました。背の高い木と、緑の草、こちらに延びている細い小径を見ていました。すると、数人の男女がその小径を歩いて来ました。私は彼らを見つめました。尋問官が私の反応を観察しています。

彼らが近づいてくると、まず可愛い娘、ネガールに気づきました。娘はみんなの前を走るようにして、建物に近づいてきます。それから愛しい息子、フォルードがいました。あの子は3ヵ月の間、マシュハドまで12回も来てくれたのです。そして夫もいました。

自分のなかに、感情や考えをせき止めようとするバリアのようなものがありました。どんな感情も湧き上がっては抑えつけられます。心も頭も反応しませんでした。ついに彼らがやって来ました。私は息子を抱きしめ、耳元に口を寄せてささやきました。「お前、マシュハドの裁判官を信じてはダメ。ここに来るまでの間に、お前が“事故”に遭うかもしれないなんて言ったのよ」

「ママ、マシュハドはもう終わったよ」と息子は言います。「マシュハドとはもう何も関係ないんだ、僕もマシュハドには行かないよ」

時間制限があるとは知りませんでした。夫と娘が待っていることも。思い出せる限り、私は何も話しませんでした。ただ家族に触れたかった、触れられたかった、そして彼らの匂いを、私の魂の奥深くまで、残りの人生ずっと吸い込んでいたかったのです。

あとで自問しました。自分は一体どうしてしまったのか、どうしてこんな状態になってしまったのかと。

自分と認識できないほど変わり果てた

それからもうひとつ、悲しい体験をしました。何ヵ月かのち、具合が悪くなって209棟の外にあるエヴィーン刑務所の中央医務室に連れて行かれることになりました。

別の棟に行くには、エレベーターを使わなければなりません。私と女性房の責任者の女性がエレベーターに乗りました。唐突に、エレベーターの鏡に映っている知らない人物に目が留まりました。

私はその人を見つめ、誰なんだろうと思いました。このエレベーターに看守と自分以外の人間がいるのだろうかと首をかしげました。そして見回すと、やっぱり中には私たちしかいません。

ということは、あの、黄色い、痩せ細った、貧相な、白髪の、眉毛がぼうぼうの人物は、私なの？ その場で吐き気がしました。あれが自分の姿だなんて。

--ほぼ10年が経とうとしている現在、思い返して、刑務所をどう思いますか？

ふたつの相反する感情があります。抑圧と残酷な仕打ちで肉体は疲労していますが、精神は全人類に対する愛と揺るぎない信念で輝いています。また、家族や友人から離れている寂しさと、刑務所内で得がたい友を得て、この苦しみを耐えたからこそ唯一無二の経験をした、という喜びがあります。

刑務所生活は「精神の修行」

刑務所では社会から遮断された孤独と寂しさがある一方で、困難でも意義深い人生を集団で味わっているという連帯感があります。刑務所での経験は長く、特別で、他にはないものです、苦しみと搾取と孤独にすっぽり包まれているものです。それは、不条理な重荷を背負い、過酷で剥き出しの非人間性を耐え忍ぶ時間です。

刑務所の生活は人間としてのすべての自然な欲求を全否定されることから始まりますが、同時に、詩、思索、心と魂の本質といったものにつながる新たな扉も開かれます。真実は究極的なものであるという信仰を、まさに体感しているのです。

つまり、「ハク・アル・ヤキン（クルアーンの一節にある「絶対の真実」）」に到達するための、精神的な修行と言えるでしょう。刑務所の生活を終えるとき、堅固で誇り高い信仰の高みに達したのなら、その人はのちも安定した栄光ある人生を送るでしょう。

この10年、私を支えて弁護してくれたすべての人に感謝しています。親愛なるイラン国民のみなさん、私の弁護をすることによって大きな代償を払うことになった弁護士のみなさん、すべての組織、グループ、そして人権擁護団体、特にペン・インターナショナル（マフバシュ・シャリアリは2017年に英国ペンクラブ主催「勇気ある国際作家賞」を受賞）に感謝します。

翻訳：星 薫子

