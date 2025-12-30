▼CBCでは新型コロナワクチンの副反応問題などについて、2021年から取材を進めてきました。これまで放送した内容を複数回に分けて振り返ります。この記事は、2023年に放送したものです。 【写真を見る】｢娘の顔が分からない｣ 5回目のワクチン接種後に起きた“異変” 震えが止まらず発熱･記憶障害も… 当然とされた医療従事者の接種【“ワクチン後遺症”を考える シリーズ8】 手足に力が入らず字を書くのも難しく 奈良県内