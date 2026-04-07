若い頃に比べて記憶力が落ちた……と感じる場面もあることだろう。しかし脳科学者のリチャード・レスタック氏は、記憶力と知能はつながっており、記憶力を鍛えることで知能も高められると説く。 【図】アルツハイマー病を防ぐ効果のある知的活動   その根拠となる実験とともに、いくつになっても脳を鍛えられる理由をレスタック氏の著書『いくつになっても頭はよくなる』（サンマーク出版）より一部抜粋