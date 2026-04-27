〈「死ぬ可能性は？」「あります」33歳で難病・脳動静脈奇形を発症した俳優（40）が「人生終わった」と絶望した、死の恐怖と“もう1つの理由”〉から続く33歳のとき、10万人に1人の難病「脳動静脈奇形」を発症した、俳優の間瀬翔太さん（40）。【写真】手術後に左目の周りなどが腫れてしまった痛々しい姿の間瀬さん。病室を訪れた“よく似た”母親とのツーショットも手術は無事成功したものの、半年後にお風呂場で意識を失って