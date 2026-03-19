4月配信予定のNetflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』が話題です。かつて一世を風靡した故・細木数子さんをモデルとした波瀾万丈の作品ですが、同じくメディアで活躍した、あの占い師はどうしているのか。本人たちに当時の思い出と、近況を聞きました!【写真】「スピリチュアル女子大生」として活動していたころのCHIEさん「細木（数子）先生の『地獄に落ちるわよ!』の言葉は、インパクトがありましたよね!占い師として尊敬していま