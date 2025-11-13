元ジャンポケ・斉藤慎二被告に金銭トラブル報道 斉藤被告＆バームクーヘン販売会社が双方声明
12日に『FRIDAY』デジタルで配信された、斉藤慎二被告とバームクーヘン販売店との金銭トラブルについて、斉藤被告と販売店双方がSNS上で声明を発表した。
【画像】斉藤慎二被告＆バームクーヘン販売会社が双方声明
記事では「元ジャンポケ斉藤がバームクーヘン販売会社と“金銭トラブル”」とのタイトルで、斉藤氏と販売会社が販売利益を折半するという契約をしていたものの、10月8日と9日に福岡で売り上げた約160万円とレジの準備金が会社に振り込まれなかったと、販売会社の現役社員の声を紹介。斉藤氏側は、代理弁護士同席の上で、売上金の160万円が自身の手元にあることは事実としたうえで、8月分と9月分の報酬が販売会社から支払われておらず、同社への不信感から送金しなかったと、答えたことなどが伝えられていた。
こうした経緯を踏まえ、バームSAITOUの公式インスタグラムでは「バームSAITOU運営会社より 本日掲載された記事に関して、エビデンス資料含め警察に相談させて頂いております。全ては警察と司法が判断される事だと思っています。記事に記載されている報酬未払い金があるという状況は一切ありません。1つだけ言いたい事は斉藤氏と今バームクーヘンを販売させている為に動いている関係会社は絶対に許しません!!」と呼びかけている。
斉藤被告も、自身のXで「FRYDAY（※原文ママ）の記事について皆様にご心配をおかけしており申し訳ございません。この件に関しましては、令和７年１０月１７日から、すでに弁護士さん含め対応しております。相手方の一方的な主張に対してはFRIDAYの取材でも答えておりますし今回の件に関して、応援をしてくださっている方々、バームクーヘンをご購入いただいているお客様を裏切るような行為は断じてしておりません」と記した。
続けて「FRIDAYの記事には自分と弁護士さんが同席しましたが、バームクーヘンの取引先の社長も同席し、ご協力いただいております。本件に関する内容については、社長からも全てお話をしてますが、残念ながら今回の記事には反映されていませんでした。しかし重要なのは、取引先の社長がT氏ではなく、私を支えてくれる形で同席してくださったのが全てだと思います。明日も販売がございます。これからも美味しいバームクーヘンを皆様にお届け出来るように頑張りますので、今後ともよろしくお願いします。また、お知らせがありましたらこちらで公開させていただきます」としている。
