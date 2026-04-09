お笑いグループ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告（43）の妻で、タレントの瀬戸サオリ（38）が8日、Instagramのストーリーズを更新。喜びの報告をつづり、長男に作ったお弁当を公開した。【映像】小学校に入学した長男や手作り弁当2017年12月に斉藤被告との結婚を報告し、2019年11月には第1子となる長男を出産した瀬戸。Instagramで長男の顔出しショットを披露し、「めちゃくちゃ可愛い。お目目が綺麗」「イケ