5月8日、元『ジャングルポケット』斉藤慎二被告の第3回公判がおこなわれ、あらためて厳しい視線が注がれている。そんな逆風のなか、斉藤被告を広告起用する美容クリニックが注目を集めている。「2024年7月、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、斉藤被告は不同意性交と不同意わいせつの罪に問われています。この日の公判では、事件当日にロケへ同行していた番組ディレクターが出廷。事件発覚から、ロケVTRがお蔵入りに