2024年7月にロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交と不同意わいせつの罪に問われた元お笑いトリオ「ジャングルポケット」の斉藤慎二被告（43）の第4回公判が13日、東京地裁で開かれた。検察側の証人として、ロケに同行した番組アシスタントディレクター（AD）が出廷した。ADによると、ロケは正午頃に終了。ADは被害女性に「ロケバスに戻りましょう」と、ロケ中に休憩をとったり着替えを行う楽屋のような役割を