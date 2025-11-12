健康診断は「毎年同じ時期・同じ病院が良い」って本当? メリットを医師が解説!

健康診断は、定期的に体の健康状態を把握する大切な機会です。個人で健康診断を受ける場合、毎年同じ時期や同じ病院で受ける方が良いと言われますが、その理由は何なのでしょうか？ 今回は、青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニックの金沢先生に、健康診断を受けるタイミングや場所の選び方について詳しく伺いました。健康を守るためのポイントをチェックしましょう！

監修医師：

金沢 憲由（青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック）

秋田大学医学部卒業。その後、秋田組合総合病院（現・秋田厚生医療センター）、秋田大学医学部附属病院、横浜労災病院で経験を積む。2023年、神奈川県横浜市に「青葉台かなざわ内科・内視鏡クリニック」を開院。日本消化器病学会専門医・関東支部評議員、日本消化器内視鏡学会専門医・指導医・関東支部評議員、日本肝臓学会専門医、日本内科学会専門医、日本消化管学会専門医。難病指定医。

編集部

個人で健康診断を受ける場合は、毎年同じ時期がいいのですか？

金沢先生

企業などで行う健康診断を受ける場合は、毎年時期が決まっているので、必然的に同じ時期になると思います。しかし、個人で健康診断を受ける場合は、自分次第になってしまいます。やはり、答えとしては、できれば毎年同じ時期に受けるようにした方が良いでしょう。

編集部

なぜ、毎年同じ時期に受ける方が良いのですか？

金沢先生

同じ時期に受けることで、受け忘れるのを防ぎ、習慣化しやすいというメリットがあります。また、1年のサイクルを通して体調の崩れや変化に気づきやすいというメリットもあります。

編集部

健康診断を受ける病院も同じ方が良いのですか？

金沢先生

できれば、同じ病院で受けた方が良いでしょう。なぜなら、健康診断で行う項目は医療機関によっても異なるからです。そのため、同じ病院で受けた方が、去年と今年の成績を比較しやすく、異変に気づきやすくなるのです。

編集部

健康診断は時期と場所を同じくした方がいいのですね。

金沢先生

はい。医師側の視点としても、前回の結果と比較できることでより良い指導をしやすいという利点があります。また、病院ごとに外注の検査会社が異なるので、違う医療機関で検査を受けると、単純に結果を比較しにくいというデメリットもあります。

※この記事はメディカルドックにて【健康診断は｢毎年同じ時期･同じ病院で受ける方がいい｣のウソ･ホント 受ける時の注意点も教えて】と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。