ロピアの店内に一歩足を踏み入れると、まるでスポットライトを浴びたかのような熱気に圧倒される。売り場の「さあ買ってください！」という剥き出しのアピールに、買い物客たちは商品にくぎ付けになる。店内が丸ごと、活気ある市場のようだ。ロピアは今、スーパー業界に「異変」をもたらす存在となっている。売上高は2014年の約570億円から2025年2月期には5213億円と約10倍近くに急成長。1店舗あたりの年間売上高は業界平均の2倍強