5月23日に開催された「クランチロール・アニメアワード2026」。世界中から投じられた票数は過去最多の7,300万票。エンゲージ上位5カ国にブラジル、インド、メキシコが並ぶ一方で、日本は何と圏外。会場は東京で、対象は日本産アニメ、しかしターゲットはグローバル──その不思議な座標から、日本産アニメの“現在位置”を読み解く。