お笑いコンビ「スピードワゴン」井戸田潤（53）が24日に放送されたテレビ東京系「世界の給与明細〜日本と比べてどうなの？〜」（後6・30）に出演。かつての離婚理由を明かした。この日は「少子化対策がスゴい国SP」として少子化対策に深く関係する結婚制度についても掘り下げ。MCの藤本美貴は「結婚と離婚をたくさん経験した方にお集まりいただきました」とゲストを紹介した。井戸田は「1回離婚を経験した後に再婚されました