日本サッカー協会は２７日、北中米Ｗ杯（６月１１日開幕）に臨む日本代表メンバー２６人の背番号を発表した。＊＊＊背番号１１は前田大然に決定した。２大会連続出場の前田は２２年カタール大会で２５番だったため、ＦＷの主軸に任されることが多い１１番に“昇格”した形となる。しかし、日本が出場した過去のＷ杯７大会２５試合において、１１番は１ゴールのみに終わっている。唯一のゴールは、０２年日韓大会の