「痛風が怖いので、イクラやタラコは控えています。卵もやめたほうがいいですよね」診察室で、健康診断などで「高尿酸血症」を指摘された男性（ほとんど男性です）からよく聞く言葉です。痛風は、血液中に増えた尿酸が結晶になり、関節に強い炎症を起こす病気です。足の親指の付け根が赤く腫れ、靴下が触れるだけでもつらく文字通り、風が当たるだけで痛い。あの痛みを思えば、「とにかくプリン体は避けなければ」と考えるのは自然