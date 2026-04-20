日本の財政問題は「借金の多さ」だけでは語れない。重要なのは、その借金と資産とのバランス、そして構造だ。政府債務は国民の資産でもあるが、その裏側にはリスクが潜む。国債の本質と日銀の役割を通じて、日本経済の本当の課題を明らかにする。【画像】国債の保有者別内訳新刊『インフレ・円安・バラマキ・国富流出』より一部抜粋・再構成してお届けする。 巨額に膨らんだ国債発行残高自体が問題なのではない 円が歴史的に弱く