人が傷つけられたり命を奪われたりする事件で、犯人が使用した凶器を「刃物のようなもの」「バールのようなもの」と曖昧に表現する報道が少なくない。最近の例だと、栃木県上三川町の住宅に16歳の少年ら4人が押し入り、69歳の女性が殺害された事件では、メディアは凶器を「バールのようなもの」と報じている。【写真】セルフレジで多発する「カゴ抜け」どう対策する？これはマスコミ用語かと思っていたら、意外にも警察から出され