◇ア・リーグホワイトソックス―ツインズ（2026年5月26日シカゴ）新人記録に並ぶ衝撃弾だ！ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が26日（日本時間27日）、本拠地でのツインズ戦に「2番・一塁」で出場。0−2の8回1死一塁第4打席で相手先発ライアンから2戦連発となる19号同点2ランをマークした。豪快弾が右翼席に飛び込んだ。右腕の投じた82．4マイル（約132．6キロ）のスイーパーを鋭く振り抜いた。打球速度108.4マイ