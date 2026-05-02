ESSEonlineに掲載された記事のなかから、5月に読みたいベストヒット記事をピックアップ！日々当たり前だと思い込んでいる習慣を、あえて見直したことで、暮らしがラクになり、節約にもつながった事例を紹介します。夫の転勤による5回の引っ越しを経て、すっきり暮らしにシフトしたかなさん（現在40代）のケースです。ここでは、やめたら節約になったと感じる習慣3つについて語ります。※ 記事の初出は2025年5月。年齢を含め内容は