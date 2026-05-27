原油由来の石油製品「ナフサ」の供給不足が懸念される中、その影響は、夏に欠かせないエアコンの設置工事の現場にも広がっています。専門家は、政府には現場の状況を正確に把握した上で対策をとることが求められると指摘します。 【ホームセンターでは】 5月26日、福岡市内のホームセンターを訪ねると、ところどころに「品切れ中」の表示がありました。■井ノ上新弥フィールドキャスタӦ