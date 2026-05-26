自宅や公共施設などで無線LANを使う際、対策を怠ると通信内容を盗み取られる可能性があるとして、政府広報オンラインの公式Xアカウントが注意を呼び掛けています。【豆知識】「えっ…」これが無線LANでクレカ情報を盗まれるのを防ぐ方法です！「家だから大丈夫」が命取りに公式アカウントは「ご自宅の無線LAN、適切な対策はできていますか？」と投稿し、「『家だから大丈夫』と油断していると『通信内容が盗み見られる』『無