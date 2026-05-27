お笑いコンビ・ダイアンの津田篤宏が、50歳の誕生日の27日、初著書「津田日記」（新潮社）を発売し同日、都内で記者発表会を開いた。この日は、ムービー12台、スチール23台と多数のメディアが駆けつけ、津田は「今日はね、たくさん…お忙しい中、ありがとうございます。大きな事件がなくて、良かったです」と感謝。サプライズで著書の表紙を模したバースデーケーキが登場し「うそぉ！聞いてないわぁ〜ビックサプライズ。こんなこ