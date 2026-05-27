東京株式市場で日経平均株価が一時、1400円以上値上がりしました。取引時間中の最高値を更新し、史上初めて6万6000円台をつけました。きのうのニューヨーク市場で、AI関連などハイテク株が上昇。その流れを引き継ぎ、東京市場でも日経平均への影響が大きいAI・半導体関連銘柄を中心に買い注文が広がっています。