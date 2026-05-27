国の情報活動（インテリジェンス）の司令塔となる「国家情報会議」と「国家情報局」を設置するための法律が、27日の参院本会議で、自民党・日本維新の会に加え、野党の国民民主・公明・参政の各党などによる賛成多数で可決・成立した。法案審議の中でプライバシーなどの権利が侵される恐れや、政府による情報の政治利用への懸念を指摘していた立憲民主党、共産党、れいわ新選組などは反対した。国家情報会議は総理大臣を議長とし、