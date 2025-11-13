今日13日(木)は全国的に雲が広がりやすく、北と西ほど雨の所が多くなる。北海道と東北は、落雷や突風、急に強まる雨に注意。九州南部は本降りの雨で、南西諸島は引き続き大雨に警戒が必要。

北と南に前線 沖縄付近に台風26号

今日13日(木)は、高気圧の中心が本州の東へ離れます。低気圧や前線が北日本付近へ進み、日本の南には別の前線が延びるでしょう。また、台風26号が沖縄の南へ進みます。

全国的に、すっきりしない天気となりそうです。





最高気温 全国的に前日と同じか高い

最高気温は、北海道と東北は昨日よりも3℃前後高くなるでしょう。ただ、雨が強まると急に気温が下がりますので、重ね着などで調節すると良さそうです。

北陸や関東から九州にかけて、昨日と同じか高めで、18℃前後の所がほとんど。この時期らしい気温で、昼間もジャケットなど羽織る物が活躍しそうです。

沖縄は今日も30℃前後の予想。湿度も高く、蒸し暑く感じられるでしょう。