¡Ú¥¿¥¤¿Í12ºÐ¾¯½÷ÊÝ¸î¡Û¡Ö°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ë¤â´²ÍÆ¡×¡Ä¾¯½÷¤¬Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¸¥¢·Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Îà°Çá
12ºÐ¤Î¾¯½÷¤ËÀÅª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿
ÅìµþÅÔ¡¦Ê¸µþ¶è¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡Ù¤Ç¥¿¥¤¹ñÀÒ¤Î12ºÐ¤Î¾¯½÷¤òÆ¯¤«¤»¤¿¤È¤·¤Æ·Ù»ëÄ£ÊÝ°Â²Ý¤Ï11·î£¶Æü¡¢Æ±Å¹·Ð±Ä¼Ô¤ÎºÙÌîÀµÇ·ÍÆµ¿¼Ô¡Ê51¡Ë¤È½¾¶È°÷¤Î¥Û¡¼¥à¥¸¥ã¥ó¡¦¥®¥¿¥ä¥Ý¡¼¥óÍÆµ¿¼Ô¡Ê32¡Ë¤òÏ«Æ¯´ð½àË¡°ãÈ¿¡ÊºÇÄãÇ¯Îð¡Ë¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÍÆµ¿¤ÎÇ§ÈÝ¤ÏÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
·Ù»¡¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾¯½÷¤Ï¥¿¥¤ËÌÉô¤Î½Ð¿È¤Ç¡¢Ëå¤äÁÄÉãÊì¤ÈÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡££¶·î²¼½Ü¤ËÊì¿Æ¤È¤È¤â¤ËÃ»´üÂÚºß¤ÎºßÎ±»ñ³Ê¤ÇÍèÆü¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÆ±¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ËÅþÃå¤¹¤ë¤È¡¢ÍâÆü¤Ë¤ÏÊì¿Æ¤Ï»Ñ¤ò¾Ã¤·¡¢Ë¬¤ì¤¿µÒ¤ËÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¾¯½÷¤ÏÆüËÜ¸ì¤¬ÏÃ¤»¤º¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÂæ½ê¤Ç¿²Çñ¤Þ¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¾¯½÷¤ÏÍèÆüÅöÆü¤Ë¡¢¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÇÊì¿Æ¤«¤éÀÅª¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¤ä¤êÊý¤ò¶µ¤¨¤é¤ì¡¢Ìó£±¥õ·î¤ÇÌó60¿Í¤ÎµÒ¤òÁê¼ê¤Ë¤·¤Æ¡¢63Ëü±ß¤Û¤É¤ÎÇä¾å¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¾¯½÷¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ÏºÙÌîÍÆµ¿¼Ô¤¬Á´³Û¼õ¤±¼è¤ê¡¢È¾Ê¬¤òÊì¿Æ¤Î´Ø·¸¼ÔÌ¾µÁ¤Î¸ýºÂ¤ËÁ÷¶â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Å¹¤ò¼¤á¤¿£¸·î°Ê¹ß¤âÊì¿Æ¤Î¾Ò²ð¤Ç¡¢Â¾¸©¤Ë¤ÆÀÅª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
£¹·î¤Ë¾¯½÷¤ÏÅìµþ½ÐÆþ¹ñºßÎ±´ÉÍý¶É¤Ë½õ¤±¤òµá¤á¤ÆÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö²ÈÂ²¤ÎÀ¸³è¤Î¤¿¤á¤Ë²æËý¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥¿¥¤¤Ëµ¢¹ñ¤·¤ÆÃæ³Ø¹»¤ËÄÌ¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢Êì¿Æ¤Î¤Û¤¦¤ÏÂæÏÑ¤ÇÊÌ¤ÎÇä½Õ»ö·ï¤Ë´ØÍ¿¤·¤Æ¸½ÃÏ¤Î·Ù»¡¤Ë¹´Â«¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¿¥¤¤Ë°ú¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÊý¸þ¤ÇÄ´À°¤¬¤¹¤¹¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¾¯½÷¤¬Æ¯¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤òË¬¤Í¤ë¤È¡¢ÃÏ²¼Å´ÀéÂåÅÄÀþ¡¦ÅòÅç±Ø¤«¤éÅÌÊâ£±Ê¬¤Û¤É¡¢£¸³¬·ú¤Æ¤Î»¨µï¥Ó¥ë¤Î£·³¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡£Å¹¤ÎHP¤Ë¤Ï½»½ê¤äÅÅÏÃÈÖ¹æ¤Ê¤É¤¬µ¤µ¤ì¡¢¥Ó¥ë¤Î¥Ý¥¹¥ÈÉôÊ¬¤Ë¤â¡ØRelaxation Time¡Ù¤ÈÅ½¤ê»æ¤¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£HP¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÅª¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ëÉô²°¤Ë¤Ï¡¢°Ø»Ò¤¬°ìµÓ¤È¥·¥ó¥°¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Þ¥Ã¥È¥ì¥¹¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¾¯½÷¤Ï¤³¤ÎÉô²°¤ÇÀ¸³è¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¿¼Ìë¤Ë
¥Ó¥ë¤Î´Ø·¸¼Ô¤ÏÌë´Ö¤ËÉÔÆÃÄêÂ¿¿ô¤ÎÃËÀ¤¬¤è¤¯½ÐÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÏÃ¤¹¡£
¡ÖÌë¤Î£·»þ¤°¤é¤¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤¤ç¤í¤¤ç¤í¤È¤·¤Ê¤¬¤é¥Ó¥ë¤ËÆþ¤ëÃËÀ¤ò¤¿¤Þ¤Ë¸«¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£ÌÀ¤é¤«¤ËÉô³°¼Ô¤Ã¤Ý¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¤Î¥Ó¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ÊóÆ»¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤«¤é¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î½÷À¤Î½ÐÆþ¤ê¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤¿¤Á¤ÏÇöÃå¤Ç¥µ¥ó¥À¥ë¤Î¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤°¤Ë¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡×
¤Þ¤¿¡¢¶á¤¯¤Î¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ÎÅ¹°÷¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÊÝ¸î¤µ¤ì¤¿¾¯½÷¤È»×¤ï¤ì¤ë¿ÍÊª¤¬¡Ö¤¿¤Þ¤ËÇöÃå»Ñ¤ÇÍè¤Æ¤¤¤¿¡×¤½¤¦¤À¡£
¡Ö»ö·ï¤¬¤¢¤Ã¤¿¥Ó¥ë¤¬¶á¤¯¤Ê¤Î¤Ç¶Ã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿¼Ìë¤Î11»þ¡Á£³»þ¤´¤í¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÌÀ¤é¤«¤ËÃæ³ØÀ¸¤°¤é¤¤¤Î¥¢¥¸¥¢¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¤´ÈÓ¤Ê¤É¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Èà½÷¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÅòÅç¤Ï¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¿Í¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢12ºÐ¤¬½ÐÊâ¤¯»þ´Ö¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡Ä¡£ËÜÅö¤Ë¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ê»ö·ï¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Å¹¤Î½»½ê¤ò¸¡º÷¤¹¤ë¤È¡¢¡Ø¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¡Ù¤È¤¤¤¦Å¹Ì¾°Ê³°¤Ë¤â¡Ø¥¿¥¤¥Û¡¼¥à¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¡Ù¡¢¡Ø¥¿¥¤¥È¡¼¥ó¥¹¥Ñ¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿Ê£¿ô¤ÎÅ¹Ì¾¤¬¥Ò¥Ã¥È¤¹¤ë¡£¤É¤ÎÅ¹¤â³µ¤Í¥µ¡¼¥Ó¥¹ÆâÍÆ¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢¤¤¤º¤ì¤â¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥×¥«¥µ¥¤¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤À¡£
¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ë¾Ü¤·¤¤É÷Â¯¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢Å¹¤Ç°ãË¡¹Ô°Ù¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥×¥«¥µ¥¤¤È¤Ï±¢Éô¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î¤³¤È¤Ç¡¢ËÜÍè¤Ï¥¿¥¤¤Î¸Å¼°¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Î°ì¼ï¤Ç¡¢·ìÎ®¤ò²þÁ±¤·¤ÆÃËÀµ¡Ç½¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Î»Ü½Ñ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¥¢¥¸¥¢·Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢°ãË¡¤Ê¹Ô°Ù¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤È¤·¤Æ»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØÀÅª¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤ò¤·¤Þ¤¹¡Ù¤Ã¤Æ±£¸ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡×
HP¤Ë¤Ï12ºÐ¤Î¾¯½÷¤È»×¤ï¤ì¤ë´é¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É÷Â¯Å¹¤ò°·¤¦·Ç¼¨ÈÄ¤Ç¤Ï¡ÖX¡Ê¾¯½÷¤é¤·¤¿ÍÊª¤Î¸»»áÌ¾¡Ë¤Ï¥µ¡¼¥Ó¥¹¤¬¤¤¤¤¤è¡×¡ÖX¤Ï³Î¼Â¤Ë¥Ç¥¤ë¡×¡Ö¼ã¤¤¿Í¤¬¤è¤«¤Ã¤¿¤éX¤À¤Í¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¾¯½÷¤¬Ì£¤ï¤Ã¤¿ÃÏ¹ö¤ò»×¤¦¤È¶»¤¬¶ì¤·¤¯¤Ê¤ë¡£
¡ÖµÒ¤¬µá¤á¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×
ÅòÅç¶áÊÕ¤Ë¤Ï¥¢¥¸¥¢¿Í¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤¬¤¢¤ê¡¢¥¿¥¤¿Í¤ä¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¿Í¤¬»Ü½Ñ¤ò¤¹¤ë¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤â¿ôÂ¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÅòÅç¤Ç¡Ö¥¸¥ã¥Ã¥×¥«¥µ¥¤¡×»Ü½Ñ¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦Å¹¤Ëµ¼Ô¤¬»î¤·¤ËÅÅÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤â¤¢¤ë¤Î¤«¡¢¤É¤³¤âÈ¿±þ¤ÏÎä¤ä¤ä¤«¤À¤Ã¤¿¡£
¡Öº£¤ä¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£Í½Ìó¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ÉáÄÌ¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊAÅ¹¡Ë
¡Ö¼ã¤¤»Ò¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢º£Æü¤ÏÍ½Ìó¤ÇËä¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡ÊBÅ¹¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤ÎÉ÷Â¯¥é¥¤¥¿¡¼¤Ï»ö·ï¤Î±Æ¶Á¤À¤í¤¦¤È¿äÂ¬¤¹¤ë¡£
¡Ö¥¢¥¸¥¢·Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤Ï¡¢ÆüËÜ¿Í¤¬»Ü½Ñ¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥¨¥¹¥Æ¤È¤Ï°ã¤Ã¤Æ¡¢¹ñÆâ¤Ë¤¤¤ë¿ÈÆâ¤¬¹ñ³°¤«¤é¿ÈÆâ¤ò¸Æ¤Ö¡¢¤È¤¤¤Ã¤¿¤è¤¦¤ËÃÎ¤ê¹ç¤¤Æ±»Î¤Ç±Ä¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤è¤¦¤Ê´¶¤¸¤ÇÊ·°Ïµ¤¤¬´Ë¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢·òÁ´¤Ë±Ä¶È¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢°ãË¡¤Ê¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¤âà´²ÍÆá¤Ç¡¢µÒ¤¬µá¤á¤ì¤Ð²¿¤Ç¤â¤Ç¤¤Æ¤·¤Þ¤¦Å¹¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿Å¹¤Ï£±Å¹¤¬Å¦È¯¤µ¤ì¤ë¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ç¡¢°ò¤Å¤ë¼°¤ËÅ¦È¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò´í×ü¤·¤Æ¡¢¿µ½Å¤Ê¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ó¥¶¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤Ê¤ª¤µ¤éÅ¦È¯¤ÏÉÝ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
·Ù»ëÄ£¤ÏÀÅªºñ¼è¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú»ö°Æ¤Î²ÄÇ½À¤â»ëÌî¤ËÆþ¤ì¡¢ÁÜºº¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·Ù»ëÄ£¤¬Å¦È¯¤·¤¿¿Í¿È¼è°ú¤ÎÈï³²¼Ô¤Ç12ºÐ¤ÏºÇÇ¯¾¯¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¢¥¸¥¢·Ï¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤È¤¤¤¦¤¢¤ë¼ï¡¢ÅÔ²ñ¤Îà°Çá¤Î¤è¤¦¤Ê¾ì½ê¤À¤«¤é¤³¤½µ¯¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿»ö·ï¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡¦¼Ì¿¿¡§Çò»æÎÐ