Ãæ¹ñÁíÎÎ»ö¤¬¡Ö±ø¤¤¼ó¤Ï»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤ÎË½¸À¡¢À¯ÉÜ¤Î¹³µÄ¤Ç¡È¤ì¤¤¤ï¿ä¤·¡Éºï½ü¤Î²áµî
¡¡Ãæ¹ñ¤Îé·õ¡Ê¤»¤Ä¤±¤ó¡ËÃóÂçºåÁíÎÎ»ö¤¬2025Ç¯11·î8Æü¿¼Ìë¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤ÎÂæÏÑÍ»ö¤ò½ä¤ë¹ñ²ñÅúÊÛ¤ËÂÐ¤·¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡Ö¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×¤Ê¤É¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ºï½ü¤·¤¿¤³¤È¤¬¡¢¹ñÆâ³°¤ÇÂç¤¤ÊÇÈÌæ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡×ºï½ü¤µ¤ì¤¿é·õÎÎ»ö¤ÎÅê¹Æ
¡¡é·õÎÎ»ö¤ÏÄ«Æü¿·Ê¹¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Êó¤¸¤¿¡Ø¹â»Ô¼óÁê¡¢ÂæÏÑÍ»ö¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¡×Ç§Äê¤Ê¤éÉðÎÏ¹Ô»È¤â¡Ù¤È¤¤¤¦µ»ö¤ò¼«¿È¤ÎX¤ËÅ½¤êÉÕ¤±¡¢¡Ö¾¡¼ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¿¤½¤Î±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡£³Ð¸ç¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡×¤È½ñ¤¹þ¤ó¤À¡£
Ãæ¹ñÎÎ»þ¤Î¹â»Ô¼óÁê¤Ø¤ÎË½ÎÏÅª¤ÊÈ¯¸À
¡Ö¤³¤Î¡È±ø¤¤¼ó¤Ï°ì½Ö¤Îí´í°¤â¤Ê¤¯»Â¤Ã¤Æ¤ä¤ë¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶¯¤¯¡¢¡È»¦³²Í½¹ð¡É¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¤ÎÀ¼¤¬¹¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°ì¹ñ¤Î¼óÁê¤ËÂÐ¤¹¤ëË½ÎÏÅª¤Ê¼¨º¶¤Ï¡¢³°¸ò´±¤È¤·¤Æ¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡ÊÁ´¹ñ»æµ¼Ô¡Ë
¡¡³°¸ò¤ÎÉÊ³Ê¤ò·ç¤¡Ô¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¡Ê¹¥¤Þ¤·¤«¤é¤¶¤ë¿ÍÊª¡Ë¤È¤·¤Æ¹ñ³°Âàµî¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡Õ¡ÔË½ÎÏÅª¤ÇÉÊ°Ì¤¬¤Ê¤¤¡Õ¡Ô¾ïµ°¤ò°ï¤·¤Æ¤¤¤ë¡Õ¡ÔÈÈºáÍ½¹ð¤ò¤¹¤ëÁíÎÎ»ö¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤Ê¤Î¡©¡Õ¤È¤¤¤Ã¤¿ÈãÈ½¤ÎÀ¼¤¬¡¢SNS¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥Ë¥å¡¼¥¹µ»ö¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤ËÂ¿¤¯½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åê¹Æ¤«¤é2Æü·Ð¤Ã¤¿¸½ºß¤Ç¤âÁûÆ°¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼Â¤Ï¡¢éÁíÎÎ»ö¤¬ÌäÂê¹ÔÆ°¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ïº£²ó¤¬½é¤á¤Æ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¡¡2024Ç¯10·î25Æü¡¢½°µÄ±¡µÄ°÷Áªµó¤Î´ü´ÖÃæ¤Ë¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡ÖÁ´¹ñ¤É¤³¤«¤é¤Ç¤â¡¢ÈæÎãÂåÉ½¤ÎÅêÉ¼ÍÑ»æ¤Ë¤Ï¡Ø¤ì¤¤¤ï¡Ù¤È¤ª½ñ¤¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÅê¹Æ¤·¡¢ÆÃÄê¤ÎÀ¯ÅÞ¡Ê¤ì¤¤¤ï¿·ÁªÁÈ¡Ë¤Ø¤ÎÅêÉ¼¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï³°¸ò´±¤¬ÉëÇ¤Àè¤Î¹ñ¤Î¹ñÆâÀ¯¼£¡¢ÆÃ¤ËÁªµó¤Ë²ðÆþ¤·¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¹ñºÝÅª¤Ê¸¶Â§¤ËÌÀÇò¤Ë°ãÈ¿¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤·¤¿¡£Åö»þ¡¢ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤ÏÃæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ËÂÐ¤·¡¢³°¸ò¥ë¡¼¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡È¶Ë¤á¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ¡É¤È¤·¤Æ¹³µÄ¤·¡¢Åê¹Æ¤Îºï½ü¤òÍ×ÀÁ¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤êÅê¹Æ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢³°¸ò´±¤Ë¤è¤ëÌÀÇò¤ÊÆâÀ¯´³¾Ä¤È¤·¤Æ¡¢Âç¤¤ÊÌäÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÆ±Á°¡Ë
¡¡¤ï¤º¤«°ìÇ¯¤È¤¤¤¦Ã»¤¤´ü´Ö¤Ç¡¢Áªµó²ðÆþ¤È¼óÁê¤Ø¤ÎË½¸À¤È¤¤¤¦¡¢³°¸ò´±¤È¤·¤ÆºÇ¤â¥¿¥Ö¡¼¤È¤µ¤ì¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿éÁíÎÎ»ö¤ËÂÐ¤·¡¢
¡ÔÃæ¹ñÂçºåÁíÎÎ»ö¤ÎË¡ÅªÀÕÇ¤È¯À¸¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ô¥Ú¥ë¥½¥Ê¡¦¥Î¥ó¡¦¥°¥é¡¼¥¿¤È¤·¤Æ¹ñ³°ÄÉÊü¤À¤±¤Ç¤ÏºÑ¤Þ¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Õ
¡ÔÎ©¾ì¤¢¤ë¿Í¤¬¥¤¥¤Ã¤¿¾å¤Ë¼Õºá¤âÌµ¤·¤Ëºï½ü¤ÏÎ®ÀÐ¤Ë¥À¥µ¤¤¡Õ
¡Ô³°Ì³¾Ê¤ÏÂ®¤ä¤«¤Ë¹³µÄ¤ò¡Õ
¡¡Ä¨¤ê¤Ê¤¤»ÑÀª¤Ø¤ÎÉÔ¿®´¶¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯¡¢Á°½Ð¤Îµ¼Ô¤â¡ÖÆüËÜ¤Î¹ñÀ¯²ðÆþ¤Ç¹³µÄ¤ò¼õ¤±¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢º£²ó¤Ï¤µ¤é¤Ë¿¼¹ï¤ÊË½ÎÏÅª¤Ê¸ÀÍÕ¤òÅê¹Æ¡£Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ï¤Ê¤¼¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¿ÍÊª¤òÃóºß¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢¤µ¤é¤ËÌäÂê¤ÏÂç¤¤¯¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¹ñºÝÌäÂê¤ËÈ¯Å¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤òÉÔ°Â»ë¤¹¤ë¡£
¡¡¶ÛÄ¥¤¬Â³¤¯ÆüÃæ´Ø·¸¡£ÆüËÜÀ¯ÉÜ¤Ïºï½ü¤µ¤ì¤¿¤È¤Ï¤¤¤¨¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¸·½Å¤Ê¹³µÄ¤ÈÌÀ³Î¤ÊÀâÌÀ¤òÃæ¹ñ¤Ëµá¤á¤ë¤Ù¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡¼¡¼¡£