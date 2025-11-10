仕事のカバンに「まさかのもの」→早退した方がいいと思ったワケに11万いいね「菓子折り持って謝りに」【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿をご紹介します。今回ご紹介するのは、ポメラニアンのおもち(@omochi_pome16)さんの投稿です。
出勤前のドタバタの最中に、バッグの中に犬のおもちゃが入っているままになっていることに気づかずに出勤。仕事中にバッグの中に犬のおもちゃがあることに気付き、「探してるかもしれないから早退した方がいいかもしれない」と、愛犬の姿を思い浮かべて早く家に帰りたくなっているポメラニアンのおもちさん。家では、「ぼくのおもちゃ知らない？」と首をかしげてるワンコの姿が想像できますね。
仕事中に緊急事態発生！
普段通りに出勤したポメラニアンのおもちさん。しかし、朝のバタバタでまさかのバッグの中から出てきたのは…？？
Ⓒomochi_pome16
間違えて犬のおもちゃ会社に持ってきちゃった。。探してるかもしれないから早退した方がいいかもしれない
この投稿には「やむを得ません。帰りましょう。」「菓子折り持って上司と一緒に謝りにいくしかない」といったリプライがついていました。心がほんわか温かくなる投稿でした。
記事作成: AKI0509
（配信元: ママリ）