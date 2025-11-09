広島のドラフト１位・佐々木泰内野手が９日、追加招集された侍ジャパンに合流した。１０日の広島との練習試合（サンマリンスタジアム宮崎）、１５、１６日の強化試合「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５日本ＶＳ韓国」（東京ドーム）の３試合に帯同する。

この日は宮崎・日南秋季キャンプの練習後、宮崎市内の侍宿舎へと移動した。

「１年目からこのような経験をさせてもらえると思ってなかった。いろんな選手に聞きにいって、自分のプラスになる時間にしたいと思います。侍ジャパンのユニホームを着るのは３日間だけですけど、しっかり自分の存在感を示していけたら。気合い入れて頑張りたいです」

同じ三塁手に巨人・岡本がいる。侍４番候補の長距離打者は、自身が目指すべき姿でもある。間近に接する、この上ない機会だ。

「何を意識しているのか、下半身の使い方を聞いてみたい。（試合前練習などで）一緒に守る機会があれば、どういうイメージで打球を待っているのかとか。サードの構え方がドシッとしている。見ていて無駄な動きがないように感じるので、その意識を聞いてみたい。がめついぐらいでいきたいです」

限られた時間で一つでも多くのことを学び、成長へとつなげる。