逮捕の女、近所の人に「私はあまり外に出ない」 26年前の名古屋市女性殺害事件
26年前、名古屋市西区で、女性が殺害された事件で、逮捕された女は、近所の人に「私はあまり外に出ない」と話していたということです。
■近所の人…逮捕の女は「私はあまり外に出ない」と
6日、NNNが話を聞いたのは、安福久美子容疑者を知るという女性。あることが気になっていたと言います。
安福容疑者の近所の人
「『私はあまり外に出ないので』と言っていた。『病気かな』『なぜかな』と」
1999年11月、名古屋市西区のアパートで当時32歳の高羽奈美子さんが首を刺されるなどして殺害された事件。
先週、発生から26年を前に逮捕されたのは奈美子さんの夫、悟さんの高校の同級生・安福久美子容疑者でした。
安福容疑者の近所の人
「容疑者は玄関の前でしか会ったことない」
──直接話した時は、世間話などした？
安福容疑者の近所の人
「ない、一切ないです」
■現場に残された犯人の血痕と容疑者の“DNA型が一致”
逮捕の決め手となったのが…DNA型の鑑定。現場の部屋に残された犯人の血痕。10月31日、この血痕と、安福容疑者のDNA型が一致し、逮捕に至ったのです。
奈美子さんの夫 高羽悟さん（69）
「遺伝子情報を法制化して捜査に使ってほしいということは、訴え続けないといけない」
■進む新たな研究…“DNAから顔の形を予測”技術も
このDNAを使った捜査について現在、新たな研究が進められています。
東海大学医学部 今西規教授
「DNAから顔の形を予測する技術の開発を僕らやっているんです。それがゲノム・モンタージュと名付けたソフトウエアのこと」
私たち人間の体にあるゲノムと呼ばれるDNA情報。この研究・解析が進めば、現場に残された血痕などから顔の予想図を作り出すことが可能だというのです。DNA型鑑定と被害者家族の執念で導いた逮捕。警察は、安福容疑者が奈美子さんを襲った動機について慎重に捜査を進めています。