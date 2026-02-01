ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 名古屋主婦殺害、26年越し逮捕も「黙秘」被害者夫が憤る容疑者側の対… 名古屋市西区の主婦殺害事件 国内の事件・事故 時事ニュース デイリー新潮 名古屋主婦殺害、26年越し逮捕も「黙秘」被害者夫が憤る容疑者側の対応 2026年2月1日 16時55分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 1999年11月に名古屋市の主婦が殺害され、26年越しの逮捕となった事件 容疑者は容疑を認めながら動機を語らず、遺族は怒りを覚えたという 「遺族をさらに傷つけるつもりかと問いたいです」と被害者の夫は語った 記事を読む 関連の最新ニュース 名古屋市西区の主婦殺害事件 記事時間 名古屋主婦殺害、26年越し逮捕も「黙秘」被害者夫が憤る容疑者側の対応 記事時間 12/30 11:31 NHK「未解決事件」放送前日に逮捕…耳を疑った主婦殺害事件の一報 記事時間 12/15 11:22 名古屋主婦殺人事件「殺された妻の血痕」を拭き取り続けた年末年始の4日間 おすすめ記事 ケンコバが結婚＆第１子誕生を番組内でサプライズ報告！「芸人生活、いや、人生最大のニュース」 2026年1月31日 23時1分 モーリー・ロバートソンさん死去 63歳 「かねてより食道癌療養中でございました」パートナーの池田有希子ら報告【全文】 2026年2月1日 9時5分 小谷村のスキー場のリフトで宙づりの女性死亡 身元はオーストラリア国籍の22歳女性と判明 バックパックのバックルがリフトに挟まったか【長野】 2026年2月1日 9時17分 『株式会社マジルミエ』主要キャスト降板 越谷仁美役・花守ゆみり降板「双方合意の結果」 2026年2月1日 9時14分 EXILEのAKIRAとTAKAHIRO 壮絶殴り合いの過去「階段をゴロゴロゴロって…」 2026年2月1日 0時38分