「グラスノーの存在感…すごい」ドジャースの選手たちがNBAレイカーズ戦を観戦 八村塁やドンチッチとも豪華写真撮影
ドジャースの球団公式インスタグラムが日本時間6日、選手たちがNBAのレイカーズ戦に訪れた様子を公開しました。
ドジャースは日本時間2日、ブルージェイズを破り、2年連続でワールドシリーズを制覇。その激闘から4日、ブレーク・スネル投手、タイラー・グラスノー投手、ウィル・スミス選手、テオスカー・ヘルナンデス選手や共同オーナーでもある元NBAのスター選手マジック・ジョンソン氏らの姿もあり、同じロサンゼルスのプロスポーツチームであるレイカーズの試合を訪れました。
ドジャースの公式インスタグラムには、トロフィーを掲げるスネル投手を中心にコート上での一幕や八村塁選手やルカ・ドンチッチ選手らチームの中心選手たちとの写真を公開。グラスノー投手は3ポイントシュートを決める様子もありました。
SNSでは、「203cmのグラスノーの存在感…すごい」「LAファンにはたまらないシーン」「ドンチッチ、八村塁と並ぶ豪華ショット」「八村は最近絶好調だからドジャースの勢いを受けてさらに活躍して欲しいですね」と話題となっています。試合はスパーズに対して、第4Q残り2分31秒に逆転。レイカーズが118-116の熱戦を制しました。八村選手は前半だけで11得点を挙げるなど、34分46秒の出場で、2本の3ポイントシュートを含む15得点、2リバウンド、1スティールの活躍。3試合連続2桁得点でした。ドンチッチ選手が4本の3ポイントシュートを含む35得点、13アシスト、9リバウンド、5スティールを記録しています。