社員

「副業したいのですが許可をいただけませんか」

会社

「ダメです」

社員のアルバイト申請を、会社がことごとく却下した事件を解説する。

「生活が厳しいのに...なぜバイトができないんだ」と社員が提訴。その結果、裁判所は「バイトをしても仕事に支障ない」として、会社に対して「社員に慰謝料30万円を払え」と命じた。

法律上、副業は「原則自由」であり、禁止できるのは「合理的理由があるときだけ」ということを押さえていただきたい。

以下、事件の詳細について、実際の裁判例をもとに紹介する。（弁護士・林 孝匡）

給料が下がる

関西地方の運輸会社に勤めていたXさんは「今の給料では生活が厳しい...」と悩んでいた。

というのも、Xさんの給料がダダ下がってしまったからだ。

Xさんの給料は、入社から約13年は手取りで約45万円あった。長距離の定期便を運行していたからだ。しかし、その後、特定のエリア（京阪神）だけを回る担当となり。手取りが約30万円に減ってしまった。

その約4年後、勤務日が少なくなり・・・手取りが約25万円になってしまった。

しかも、Xさんには「離婚した妻への養育費、生活費の支払い」「住宅ローン」「両親への仕送り」などの負担がのしかかっていた。

アルバイト の申請

そこで、Xさんは「アルバイトをしたい」と会社に申請した。勝手にバイトをしなかったのは、就業規則に「従業員は、会社の（中略）承認を受けないで（中略）他の事業に従事し（中略）てはならない」という規定があったからだ。

Xさんは約1年3か月にわたって合計4回、アルバイト申請をしている。

1回目の申請：運輸会社での構内仕分け作業（AM8:30～PM12:00） 2回目の申請：同じく、運輸会社での構内仕分け（AM1:00～AM5:00） 3回目の申請：同じく、運輸会社での構内仕分け（日曜だけ、AM10:00～PM2:00） 4回目の申請：ラーメン屋（日曜だけ、PM6:00～PM9:00）

しかし、会社は、これらの申請をすべて却下した。そして、Xさんは提訴に至る。

裁判 所の判断

Xさんの勝訴である。

裁判所は「3回目と4回目（の申請）はバイトしても問題なし」「別に本業に支障ない」旨認定し、会社に対して慰謝料30万円の支払いを命じた。

▼ 副業は原則、自由

これが大原則である。裁判所は、下記のとおり述べている。

労働者は勤務時間以外は、事業場の外で自由に利用することができる 使用者は、労働者が他の会社で就労（兼業）するために当該時間を利用することを、原則として許さなければならない

基本、勤務時間外に何をしようが自由なのである。ただし、例外的に副業を禁止できる場合もある。

▼ 副業を禁止できるケース

今回の裁判や過去の裁判において、以下のようなケースは「副業を禁止されても仕方ない」と判示されている。

× 労務提供上の支障がある場合

× 業務上の秘密が漏えいする場合

× 競業により会社の利益が害される場合

× 会社の名誉や信用を損なう行為や信頼関係を破壊する行為がある場合

▼ Xさんの勤務先の就業規則について

前述のように、Xさんの勤務先の就業規則には、副業が許可制であるとの規定があった。

裁判所は「許可制自体は別に問題ない」とした上で、「合理的理由なき不許可は違法である」旨述べた。

▼さて、Xさんのバイト申請は？

Xさんのバイト申請の内容をふまえて、裁判所は下記のとおり判断した。

1回目と2回目の不許可は仕方ない。毎日、こんだけ働いたら危ない（過労防止） でも、3回目と4回目は許可すべきだった。週1で3～4時間だから問題なし

そして、裁判所は「3回目の4回目の不許可は不法行為である。会社はXさんに慰謝料30万円を払え」と命じた。

最後に

副業は、生活を支えるため、あるいは自分のスキルを広げるためにするものでもあり、労働者の当然の自由である。

会社が副業を制限できるのは、あくまで合理的な理由がある場合に限られる。過労や情報漏洩、競業など、具体的なリスクがあるならともかく、単に「副業はダメ」という一律禁止は許されない。参考になれば幸いだ。