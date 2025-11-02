広瀬すず、男性の服は「やっぱ布多けりゃ多い方がいいんだな」
女優の広瀬すず（27歳）が、11月1日に放送されたラジオ番組「広瀬すずの『よはくじかん』」（TOKYO FM）に出演。男性の服について「やっぱ布多けりゃ多い方がいいんだな」と語った。
番組は今回、「異性のファッション」というテーマでメールを募集。広瀬すず自身は男性のタンクトップが「ちょっとやだな」と思っており、七分丈のパンツにくるぶしも隠れているソックスを履いていると、「ああ、惜しいな」と思ってしまうと話す。
一方、広瀬は「男性のパーカーいいよね。男性のなんかフード厚めいいよね。なんかぼわっとしてなんか可愛いなって思うな。やっぱ布多けりゃ多い方がいいんだな。タンクトップとパーカーだもんね。比べたら布だな。男性！グレーのパーカーだって。着よ。着ていこ、みんな」「男性諸君、パーカーだって。ユルさだって。ピチピチはダメなんだよ、みんな。もう2サイズくらい上買った方がいいよ。ちょっとゆるっとしてるもともとのシルエットのものでも2サイズくらい上が可愛い気がする」と語った。
